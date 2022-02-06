«Гулять, дышать, отдыхать»: Сергей Безруков вышел на прогулку с сыном в снегопад

Артист вспомнил, как раньше катался на санках в зимние выходные.

Среди последних публикаций личного микроблога актера Сергея Безрукова появилась запись, в которой знаменитость покатал младшего ребенка на коляске в снегопад.

Заботливый отец Сергей Безруков в выходной день отправился на прогулку. Свежий воздух необходим для подрастающего Васи. Именно поэтому в теплый, снежный день последнего месяца зимы Сергей вместе с малышом поехали на коляске по спокойным улочкам Москвы.

«Зима, снег, как в детстве. А вот санок на улице почти не видно. Ватрушки, ледянки, а санок уже нет… Мы свои на дачу увезли. Всем доброго, снежного выходного. Гулять, дышать, отдыхать», – отметил артист.

Безруков обратился к сыну по имени, а малыш наблюдал за папой из коляски. Сергей показал Васе умиротворенную картину с храмами на заднем фоне и снегопадом.

Напомним, ранее Сергей Безруков запечатлел сына Василия, играющего с домашними питомцами. Малыш отлично ладит с кошками семьи Сергея Безрукова и его жены Анны Матисон.

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