«Это явная провокация!»: Навка эмоционально отреагировала на возможную положительную допинг-пробу Валиевой

Как сообщает «Спорт-Экспресс», российскую фигуристку Камилу Валиеву заподозрили в нарушении антидопинговых правил.
По данным издания, спортсменка якобы еще до соревнований сдала положительный тест на препарат от сердца, который запрещен ВАДА.
Татьяна Навка прокомментировала изданию новость о сомнительной допинг-пробе Камилы Валиевой.
«Непонятно до сих пор, когда, кто и где брал эту пробу. Когда до Олимпиады? Почему не допустили? Много вопросов. Ребенок заявлен на командный турнир, в котором участвуют другие спортсмены. Организация умышленно это скрывала, умышленно никому не говорила. И именно после победы в командном турнире пошла такая информация. Для меня это явная провокация! Просто открытая!» — эмоционально высказалась спортсменка.
По ее мнению, в фигурном катании никакой допинг в принципе не может повлиять на победу. Звезда российского льда выразила надежду, что в этой проблеме все-таки разберутся и пожелала Валиевой сил и терпения.
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