«Это явная провокация!»: Навка эмоционально отреагировала на возможную положительную допинг-пробу Валиевой

Как сообщает «Спорт-Экспресс», российскую фигуристку Камилу Валиеву заподозрили в нарушении антидопинговых правил.

больше по теме Камила Валиева и сборная России будут лишены золотых медалей Олимпиады в Пекине Фигуристка не примет участие в личном первенстве.

По данным издания, спортсменка якобы еще до соревнований сдала положительный тест на препарат от сердца, который запрещен ВАДА.

Татьяна Навка прокомментировала изданию новость о сомнительной допинг-пробе Камилы Валиевой.

«Непонятно до сих пор, когда, кто и где брал эту пробу. Когда до Олимпиады? Почему не допустили? Много вопросов. Ребенок заявлен на командный турнир, в котором участвуют другие спортсмены. Организация умышленно это скрывала, умышленно никому не говорила. И именно после победы в командном турнире пошла такая информация. Для меня это явная провокация! Просто открытая!» — эмоционально высказалась спортсменка.

По ее мнению, в фигурном катании никакой допинг в принципе не может повлиять на победу. Звезда российского льда выразила надежду, что в этой проблеме все-таки разберутся и пожелала Валиевой сил и терпения.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!