Валерия надела на презентацию «Маски» самое модное платье, по мнению Васильева

В среду, 9 февраля, в Сети состоялась презентация третьего сезона популярного шоу «Маска». В этом году в состав членов жюри вошли Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Тимур Батрутдинова. А возглавил все это тайное сообщество Филипп Киркоров.

Артисты пришли на презентацию, чтобы поделиться своими впечатлениями от прошлых сезонов. Певица Валерия, к примеру, надела модное черное платье в белый горох с рукавами-фонариками.

Кстати, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев недавно заявил, что это самый модный тренд нынешнего сезона.

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