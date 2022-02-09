«А вот с сумкой — полный провал»: Собчак в юбке с прорезью сузила талию, но оконфузилась с ридикюлем

Эксперт портала Teleprogramma.pro Никита Карстен похвалил звездную блондинку за наряд в правильном цветотипе, но в пух и прах разнес аксессуары — ее сумочку.

Стилист Никита Карстен в беседе с сайтом Teleprogramma.pro похвалил Ксению Собчак за идеально подобный наряд в правильной тональности цветотипа, но в пух и прах разнес выбранные звездной красоткой аксессуары — ее сумочку. Такой ридикюль, по мнению модного эксперта, простит аутфит телеведущей, да и в целом не подходит ей ни по статусу, ни по возрасту.

Зато Ксения Собчак умело подчеркнула стройность талии, примерив юбку миди с прорезью до середины бедра и топик. Поверх теледива накинула жакетик оверсайз. Прямые линии и нетривиальное сочетание текстур пошло Ксюше на пользу. Она визуально вытянула силуэт, став чуть выше и стройнее.

«Ксения Анатольевна взбудоражила подписчиков новым street-style образом. А все потому что Собчак выбирает не только идеальную гамму для своего цветотипа (представьте, если бы образ был в бордовых цветах, тот же эффект был бы при взгляде на него?), но и пользуется простыми правилами: как вытянуть силуэт и сделать его стройнее. Записывайте. Первое — нужно выбрать монохромный аутфит. Посмотрите, как все вещи образа перекликаются друг с другом, но не выглядят скучно за счет разных материалов. Второе — высокая посадка и укороченный топ. Это беспроигрышный вариант для поднятия линии талии. И третье — оверсайз пиджак. Он и скроет все ненужное и привнесет некую загадку образу. Обувь выбрана неплохо, но можно лучше. А вот с сумкой — полный провал. Этакий коричнево-фиолетовый «ридикюльчик» точно не для этого образа, да и не для возраста самой Собчак», — экспертно резюмировал Никита Карстен.

Справка Teleprogramma.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в Школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!