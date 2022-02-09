Для Ксюши нетипично! Собчак в юбке миди с прорезью и жакетике щегольнула в Лос-Анджелесе

Жена театрального режиссера Константина Богомолова примерила аутфит, который едва ли сочетается с ее темпераментом.

Если в пору своей молодости Ксения Собчак предпочитала эпатировать публику не только своим поведением, но и нарядами, то с материнством и появлением сына Платона, светская львица вдруг полностью сменила звездный гардероб. На людях телеведущая появляется в нетипичных для нее нарядах, отдавая предпочтение элегантности и непринужденности.

Так, в Лос-Анджелесе Ксения Собчак покрасовалась в кроп-топе, поверх которого теледива накинула жакетик в «мужском стиле». Изюминкой образа стала юбка-карандаш миди мягкого кофейного оттенка с прорезью до середины бедра. Особое внимание Ксюша уделила аксессуарам, повесив через плечо сумочку на тонком ремешке. Ну а вместо туфель-лодочек на шпильке телеведущая покрасовалась в лоферах.

«Такая стройная!», «Вообще Ксюшу не узнал! Кто эта красотка-блондинка??», «Очаровательная», «Юбка с прорезью стройнит! Умно», «Это все Виторган ее переодел! После него стала прилично одеваться», — пишут фолловеры.

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