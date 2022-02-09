Толпа окружила с фотоаппаратами: Мерьем Узерли в горчичном шарфе и мохнатых наушниках щегольнула в Москве

Мерьем Узерли побывала с рабочим визитом в Москве. А направляясь в аэропорт, актриса из турецкого сериала «Великолепный век» едва не пропустила свой рейс. Партнершу Халита Эргенча около гостиницы окружила толпа поклонников. Каждый, будь то парень или девушка, хотели сфотографироваться с Хюррем султан и получить автограф.

Сама Мерьем оделась по зимней морозной погоде: она щегольнула в Москве в модном тренче, повязав на шею горчичный шарфик, ушки актриса прикрыла теплыми мохнатыми наушниками. А глаза скрыла за имиджевыми очками в форме сердечек. Узерли не отказала поклонникам в автограф-сессии и даже согласилась сделать пару-тройку селфи с фанатами, потом актриса села в авто и, помахав толпе, уехала в аэропорт.

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