Недовольны фильмом Ридли Скотта: семья Гуччи снимет свои две картины

По истории семьи и бренда выпустят сериал и полнометражный фильм.

Недовольная фильмом Ридли Скотта семья Гуччи снимет свои две картины. Совместно с командой Sky Studios снимут серию документальных фильмов и полнометражный телевизионный фильм о модной империи. В основу картин лягут документы и архивы семьи, а исполнительным продюсером станет Джорджо Гуччи. Названия проектов пока не известны. Информацию сообщает издание Variety.

В декабре в российском прокате состоялась премьера нового фильма Ридли Скотта «Дом Gucci», рассказывающего историю Патриции Реджани, заказавшей убийство своего бывшего мужа Маурицио Гуччи в 1995 году. Наследники модного дома выпустили заявление, в котором подчеркнули, что лента «оскорбляет наследие, на котором сегодня построен бренд».

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