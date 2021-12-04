«Вас для меня больше не существует»: Антон Долин прокомментировал свое интервью с Ридли Скоттом

Кинокритик ополчился на СМИ, которые написали, что его «послал» кинорежиссер.

Антон Долин прокомментировал ситуацию на интервью с Ридли Скоттом. Кинокритик не скрывает раздражения, что российские СМИ активно муссируют последний выпуск YouTube-шоу «Радио Долин». А именно большую огласку получил ответ Ридли Скотта на позицию Долина, что фильм «Последняя дуэль» получился реалистичнее его прошлых картин.

«Пошел на ***» , — не стал церемониться голливудский кинорежиссер.

Антон Долин прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook. Кинокритик уверен, что новость «раздули», чтобы его высмеять.

«Поскольку за пределами России никто о казусе не узнает, а у нас такого рода вещи вызывают только кривую ухмылку, позволю себе сделать предположение: единственная причина того, что эта «новость» была так позорно раздута, — повальная радость тысяч людей от того, что кто-то (причем очень знаменитый) поставил на место «этого Долина», — написал кинокритик.

Также Долин признался, что разочарован в некоторых изданиях.

«Вас для меня больше не существует», — заявил кинокритик.

Антон Долин постарался подробно описать, что же на самом деле произошло и почему ему пришлось выслушивать ругательства от Ридли Скотта. Из-за ошибки в графике и большой загруженности кинокритик плохо подготовился к интервью с режиссером. Долин утверждает, что после неоднозначной реакции Скотта они продолжили разговор еще некоторое время в достаточно положительном ключе.

Также Антон Долин рассказал, что не так давно он общался со Стивеном Спилбергом. Знаменитый режиссер поблагодарил критика за понимание.

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