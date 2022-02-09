«Долгожданная новость»: молодая муза Михаила Задорнова готовится стать мамой

Летом прошлого года актриса театра и кино Марина Орлова, которую называли последней музой покойного Михаила Задорнова вышла замуж. Ее избранником стал актер Георгий Кирьянов. Пара живет в США.

Накануне в своем инстаграме 35-летняя звезда объявила радостную новость. Она ждет первенца.

«Частичка нашей любви, во мне сердечком бьется. Мы с Герой готовы поделиться с миром долгожданной новостью. Я беременна», — написала Орлова в своем инстаграме.

Напомним, что Марина Орлова и Михаил Задорнов регулярно появлялись на мероприятиях с 2013 года. Их знакомство состоялось по инициативе юмориста, так как он был тронут стихами актрисы.

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