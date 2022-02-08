«Носок на открытую обувь»: Клава Кока в стеганом пуховике и «золотых» сандалиях порезвилась в слякоть

Клава Кока не перестает удивлять поклонников нетривиальными луками. Один из зимних аутфитов поп-дивы по-достоинству оценила стилист Елена Павленко в беседе с сайтом Teleprogramma.pro. Притом, что многих фанатов смутила модная обувь певицы, которая зимой покрасовалась на прогулке в «золотых» сандалиях поверх вязаных оранжевых носков, имиджмейкер Коку похвалила, заметив, что такая подача лука весьма современна. «Уже не деревня?», «Так только на сельскую дискотеку», «Сандалии поверх вязаных носков?? Что это за бабкинский стайл?», «В сандалиях зимой?? Во дает», — отшучивались поклонники.

Ну а Клава Кока порезвилась в слякоть, позируя у нарядной елочки. Певица строила забавные гримасы, щеголяя в белоснежном стеганом пуховике и джинсах-скинни. А свою шею поп-дива прикрыла длинным шерстяным шарфом, видимо, Кока бережет связки и тонкий голосок.

«Очень стильный образ получился у Клавы. Здесь доминирует Casual, но она решила разбавить повседневный стиль нотками гламура — «золотой» обувью, что очень классно сочетается по всему образу. И мы видим, что цветовая гамма полностью поддерживается в луке. Здесь очень хорошо сыграл свою роль прием стилистического характера «носок на открытую обувь», который имеет некую историческую линию в мире и часто используется дизайнерами на показах», — уточнила стилист Елена Павленко.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Павленко — стилист-имиджмейкер. Образование: академия PSFA, «Как стать востребованным стилистом» Ustyle school, курс Лизы Шатс «Сам себе стилист». Опыт работы — 1,5 года.

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