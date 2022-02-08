«На седьмом небе от счастья»: Том Холланд и Зендая решили жить вместе

Актер Том Холланд и актриса Зендая решили жить вместе. Пара купила дом за 3 миллиона фунтов стерлингов (около 312 млн рублей) на юге Лондона. Особняк находится по соседству с домом родителей актера.

«Они на седьмом небе от счастья по поводу этой собственности и своего первого совместного дома. Они очень любят друг друга и хотели, чтобы их первый дом был в Лондоне, где вырос Том. Все в восторге от них», — сообщает инсайдер изданию Mirror.

В новом доме шесть спален, тренажерный зал и домашний кинотеатр. Том Холланд продумал систему безопасности от папарацци. Переехать Том и Зендая могут уже этим летом.

Слухи о романе актеров появились после того, как они впервые работали вместе в 2017 году в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Только прошлой осенью пара официально подтвердила отношения.

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