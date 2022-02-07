«Люблю ходить в баню»: Елизавета Туктамышева рассказала, что помогает ей быть красивой каждый день

Фигуристка Елизавета Туктамышева всегда старается выглядеть безупречно. Одна из самых красивых спортсменок выглядит значительно моложе своих 25 лет, и в этом заслуга не только холода на катке, но и собственных усилий по уходу за собой.
Свои секреты красоты Туктамышева раскрыла в микроблоге. Что помогает ей цвести и выглядеть свежо и молодо, она перечислила в Instagram.
«Первое и самое очевидное — это хороший сон и не есть много соленого на ночь, тогда уже утром будешь неплохо выглядеть (но не всегда).
Следующий шаг — это душ, он лучше всего бодрит и снимает остатки сна с лица.
А дальше дело за малым:
— хорошо увлажнить кожу, использую сыворотки и крема
— после увлажнения можно наносить макияж.
Из еженедельных ритуалов — люблю по выходным ходить в баню и делать маски на распаренное лицо», — поведала звезда льда.
При этом, Туктамышева подчеркнула, что за внутренним состоянием нужно следить не менее тщательно – от него внешняя красота зависит напрямую.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!