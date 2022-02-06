Вячеслав Малафеев раскрыл причину развода с женой

В ноябре прошлого года Вячеслав Малафеев публично объявил о том, что разводится с женой Екатериной, с которой прожил девять лет. О причинах он тогда ничего не сообщил, однако многие подумали, что звездную пару разбила бывшая жена Гуфа Айза. Девушка буквально вешалась на футболиста в проекте «Звезды в Африке», а тот часто отвечал ей взаимностью.

Малафеев, в свою очередь, эту версию опроверг. Он заявил, что с Айзой у него не могло быть никаких отношений, так как они сильно разные.

«С Катей мы не живем вместе, но официально мы пока не развелись», — пояснил Вячеслав.

По его словам, отношения с женой у них сейчас очень сложные.

«Причиной развода стал комплекс причин. Последний год у нас был непростой, было много разногласий, нестыковок. Все накопилось. Мы начали двигаться – каждый в своем направлении и в какой-то момент потеряли нити. Заигрались», — добавил Малафеев.

Экс-игрок «Зенита» после завершения карьеры смог выгодно вложить деньги и основал несколько бизнес-компаний. По слухам, будучи игроком, он зарабатывал 1,5 миллиона евро в год. Теперь он владеет агентством недвижимости «М16», а также горнолыжным курортом «Любогорье» — 80% принадлежит ему, 20% — Екатерине.

Как будут делить имущество супруги – неизвестно.

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