«Я подаю на развод!»: Вячеслав Малафеев рассказал о переменах в личной жизни

Слухи о проблемах в браке футболиста ходили с сентября.

Вячеслав Малафеев рассказал о переменах в личной жизни. Футболист разводится с супругой Екатериной. Об этом Малафеев рассказал в личном микроблоге.

«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…», — поделился футболист в своем Instagram.

Поклонники пары были шокированы новостью и до сих пор не верят в случившееся.

«Я не верю», «Ну нет, так нельзя», «Шутка?», — написали фанаты.

К всеобщему разочарованию присоединился комментатор Дмитрий Губерниев, оставив под фото немногословное «Эх» и Виктория Боня:

«Это шутка? Надеюсь, что да».

Причины разлада в семье не известны. Екатерина прожила с футболистом почти 10 лет. В 2013 году девушка родила Малафееву сына. Также у Вячеслава двое детей от первого брака.

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