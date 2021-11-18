«Я подаю на развод!»: Вячеслав Малафеев рассказал о переменах в личной жизни

Вячеслав Малафеев рассказал о переменах в личной жизни. Футболист разводится с супругой Екатериной. Об этом Малафеев рассказал в личном микроблоге.
«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…», — поделился футболист в своем Instagram.
Поклонники пары были шокированы новостью и до сих пор не верят в случившееся.
«Я не верю», «Ну нет, так нельзя», «Шутка?», — написали фанаты.
К всеобщему разочарованию присоединился комментатор Дмитрий Губерниев, оставив под фото немногословное «Эх» и Виктория Боня:
«Это шутка? Надеюсь, что да».
Причины разлада в семье не известны. Екатерина прожила с футболистом почти 10 лет. В 2013 году девушка родила Малафееву сына. Также у Вячеслава двое детей от первого брака.
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