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«И сердечко от кума Николаева»: 72-летняя Пугачева в безразмерном балахоне понежничала с двойняшками Гарри и Лизой

Примадонна позировала с детьми в интерьерах особняка в подмосковной Грязи.

«И сердечко от кума Николаева»: 72-летняя Пугачева в безразмерном балахоне понежничала с двойняшками Гарри и Лизой
Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин порадовал поклонников свежим снимком, на котором запечатлел Аллу Пугачеву в компании двойняшек Гарри и Лизы. Примадонна понежничала с детьми в замке в подмосковной деревне Грязь, отправляя сынишку на зимнюю рыбалку. Лиза прильнула к именитой маме, а сама Алла Борисовна ласково обняла Гарика. Вся троица так и светилась проказливыми улыбками.

Алла Пугачева позировала в изящном парике с густой челкой, образ певицы дополнил идеальный нюдовый макияж с кофейной помадой. Примадонна щегольнула в замке в безразмерном балахоне и ботиночках. Судя по всему, певица собралась на прогулку с детьми.

Певица Алла Пугачева с детьми - двойняшками Гарри и Лизой
Алла Пугачева в платье-балахоне с двойняшками Гарри и Лизой позировала в интерьерах особняка. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Кстати, близкий друг Примадонны и ее кум Игорь Николаев не оставил без внимания домашний снимок певицы с двойняшками Гарри и Лизой. Он отметился сердечком в комментариях под фото в Instagram, дав понять, что ему понравился душевный снимок. Ну а поклонники тут же пошутили, что муж певицы Юлии Проскуряковой без ума от кокетливого образа певицы.

«И сердечко от кума Николаева», «Игорек тут как тут! Максимка не ревнует??», «Они же кумовья! Вы чего, конечно Макс спокоен», «Николаев ошалел от такой красоты?», «Ну Аллуся, шикарная!», «Ба! И детишки рядом», — пишут фолловеры.

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