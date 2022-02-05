«В семье пополнение»: Ханна приобрела сумочку, которая стоит целое состояние

Артистка выбрала аксессуар одного из самых дорогих модных домов.

Исполнительница Ханна разместила в личном микроблоге ролик, в котором похвасталась новой сумкой за несколько миллионов рублей.

Блондинка обожает дорогие подарки. Муж Ханны радует певицу покупками Rolls-Royce и ювелирных украшений. А недавно Ханна получила брендовую сумку в свою коллекцию.

Каждый год артистка покупает новые сумочки модных домов, которые стоят целое состояние.

«В семье пополнение. Как думаете, какой цвет на этот раз? Проверьте скорей свою интуицию», – заинтриговала певица фолловеров.

В итоге Ханна показала распаковку дорогого аксессуара. На этот раз исполнительница отдала предпочтение черной лаковой модели с молочной горизонтальной полоской.

«Мне кажется, что у вас уже столько сумок…», «Такая хорошенькая! И я не только про сумку», «Какая красота! Вы это заслужили», «Какая прелестная сумочка, вам очень идет», – написали поклонники Ханны.

Пока артистка получала поздравления, она успела показать и новое боди. Изделие подчеркнуло красивую фигуру стройной Ханны. Исполнительница скомбинировала боди с кожанами брюками и белой шубкой.

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