Знаменитая домработница Киркорова Люся пожаловалась на поп-короля

Анжелика Агурбаш пришла в гости к Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». В интервью телеведущей певица рассказала о сложной жизни со своим бывшим мужем – «колбасным» королем Николаем Агурбашем.

Поддержать Анжелику пришла в студию бывшая домработница Филиппа Киркорова Люся. Женщина много раз видела Анжелику и Николая счастливыми, так как они часто приходили в гости к Филиппу.

Кудрявцева спросила Люсю – общается ли она сейчас с Киркоровым? На что женщина ответила, что нет.

«Я несколько раз звонила ему, поздравить с праздниками хотела, он не взял трубку, к сожалению. Вот скоро ему будет 55 лет, позвоню еще раз, попробую», — сетует домработница.

Людмила Дороднова всю жизнь служила богатым и знаменитым. Была ангелом-хранителем у звезд первой величины. Казалось бы, на пенсии заслуженная домработница должна купаться в роскоши. Однако легендарная Люся довольна своей скромной однушкой и коллекцией шмоток из гардероба Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.