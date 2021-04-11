Анжелика Агурбаш хотела получать от экс-мужа алименты в размере полумиллиона рублей в месяц

Певица Анжелика Агурбаш в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что мечтала получать от своего бывшего мужа «колбасного короля» Николая Агурбаша полмиллиона рублей алиментов на их общего сына Анастаса. Правда, суд присудил ей всего 15 тысяч рублей.

«Ситуация отвратительная. Он сейчас банкрот и разорен. Я осталась с детьми в нулевой точке. Мы до сих пор снимаем жилье. Мои дети с ним не общаются. Там не с кем общаться. У человека все отняли. Я сделала все правильно, что ушла от него девять лет назад».

Анжелика Агурбаш

Также Агурбаш рассказала, чем занимаются ее дети. «Старший сын женился. Они с женой живут в Варшаве. Хотят в скором времени переехать в Италию. В Европе ипотека всего один процент, так что реально купить квартиру. Моя дочка — один из лучших педагогов по Москве. Младший сын Анастас (его певица родила от Николая Агурбаша, — При. ред.) бросил школу. Занимается созданием компьютерных игр», — отметила Анжелика.

Напомним, что согласно брачному договору все имущество после развода супругов Агурбашей осталось у мужа. Анжелика уверяет, что ее подпись просто мастерски подделали.

Смотрите также: