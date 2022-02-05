Киркоров предложил Агурбаш свою квартиру, когда та сбежала от мужа олигарха

Анжелика Агурбаш рассказала в интервью Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» о своем скандальном разводе с «колбасным» королем. Оказалось, бывший муж олигарх Николай Агурбаш оставил артистку ни с чем.

Уже десять лет Анжелика вынуждена снимать квартиру в Подмосковье. В ближайшее время, правда, наконец, планирует приобрести квадратные метры в собственность.

«Когда я ушла от Николая, Филипп Киркоров предложил мне свою квартиру. Сказал, чтоб жила столько, сколько нужно. Николай Басков поддержал меня в прессе, он был на моей стороне. Все это дорогого стоит», — отметила Агурбаш.

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