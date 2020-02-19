«Пара года»: супруги Ревва стали семьей номер один, а Анжелика Агурбаш ищет молодого мужа

Сразу несколько звездных семей оказались номинантами в разных категориях. Эти знаменитые пары известны каждому.

Несмотря на сумасшедший рабочий график, они виртуозно совмещают карьеру с семейными обязанностями и, конечно же, находят время для своих вторых половинок. С одного взгляда понятно — здесь живет любовь и многие из них готовы поделиться рецептом счастливых отношений со всем миром.

На одну из самых роскошных площадок Москвы, в ресторан MODUS, гости начали собираться к 21:00. К этому моменту все было готово к церемонии: на столиках — шампанское и цветы, на сцене — ведущие Стас и Юлия Костюшкины и, конечно же, Оксана Федорова, главный редактор журнала MODA topical, именно она является организатором данного события.

В номинации «Пара Года 2020» победили Александр и Анжелика Ревва. Певец и резидент Comedy Club отметил, что данная церемония — еще один повод признаться в любви супруге.

Что касается залога счастливой жизни, то в этой семье все держится на взаимном уважении, доверии и истиной любви друг к другу. Один из них Анжелика подарила Александру прямо на сцене.

— Своих женщин я поздравляю со всеми праздниками, люблю дарить цветы и подарки, — поделился Александр.

Когда официальная часть была завершена, настало время говорить о любви и здесь важны не только слова, но и музыка. На сцену вышли ST, Оксана Федорова, Анжелика Агурбаш, Согдиана, Доминик Джокер, Александр Ревва, Анастасия Спиридонова, VIOLA.

Когда микрофон оказался в руках у Анжелики Агурбаш, она отметила, что любовь — это «подарок небес. который не купишь ни за какие деньги».

— Что касается разницы в возрасте у супругов, то главное не цифры, а чувства, — рассудила певица.

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Тем не менее, рядом с собой она не видит мужчину из поколения постарше.

— Я бы не хотела сейчас для себя возрастного мужа, я хочу минимум ровесника, а лучше моложе, — призналась в сокровенном исполнительница.

У кого действительно было, чему поучиться, так это Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Супруги вместе много лет, смогли преодолеть массу трудностей и сохранить позитив.

— Любовь может длиться всю жизнь, если в отношениях есть юмор, легкость и поддержка друг друга, — открывает секрет пара.

В рамках премии состоялись модные показы от популярных брендов: Juli Too, Alexander&Alexandra и показ детского дизайнерского бренда Viq & Vicky.

В других номинациях победу одержали:

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали победителями в номинации «Музыкальная пара».

Анастасия Спиридонова и Антон Яковлев – «Любящая пара».

Саша ST и Ассоль – «Обаятельная пара».

Юлиана Караулова и Андрей Черный – «Творческая пара».

Саша Савельева и Кирилл Сафонов – «Страстная пара».

Елена Летучая и Юрий Анашенков – «Стильная пара».

Доминик Джокер и Екатерина Кокорина – «Позитивная пара».

Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань – «Очаровательная пара».

Екатерина и Александр Стриженовы – «Крепкая пара».

Стас и Юлия Костюшкины – «Харизматичная пара».

Динат Гумеров и Диана Лукманова — «Успешная пара».

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова — «Гармоничная пара».