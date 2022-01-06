«Мы часто придираемся»: Анфиса Чехова рассказала, как полюбить свое тело

Телеведущая отметила, что нужно любоваться собой, выходя из душа.

Среди последних Stories личного микроблога телеведущей Анфисы Чеховой появились советы по принятию себя и своего тела.

Чехова рассказала, как полюбила свою фигуру.

«Многие спрашивают, как полюбить свое тело? Я давно заметила, что за лицом мы ухаживаем регулярно. Мажемся кремами, делаем маски, кладем патчи на глаза, а про тело часто забываем», – отметила Анфиса.

Телеведущая добавила, что многие ходят в душ, не глядя на свое тело. Это, по мнению Чеховой, убивает любовь к себе.

«Принимаем душ, вытираемся и все! Даже в зеркало на свое обнаженное тело не смотрим», – заявила Чехова.

«Мы часто придираемся к своему телу, ищем недостатки, оно нам часто не нравится… Но закон жизни таков: все что мы не любим, становится еще хуже… А все, что любим – расцветает», – рассказала знаменитость.

Чехова завела себе привычку регулярно любоваться собой в отражении зеркала после душа. Также Анфиса скрабирует тело, гладит его и хвалит. После водных процедур артистка наносит ароматный крем с полезными ингредиентами.

Напомним, ранее Анфиса Чехова показала праздничный образ, который скрыл все изъяны фигуры и получил множество комплиментов.

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