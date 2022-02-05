«Осталась на улице с детьми»: Агурбаш рассказала о болезненном разводе с «колбасным» королем

Певица Анжелика Агурбаш пришла в гости к Лере Кудрявцевой в передачу «Секрет на миллион».

Артистка Анжелика Агурбаш рассказала, что раньше жила в шикарном особняке в Подмосковье вместе со своим мужем Николаем, однако после развода все изменилось.

«На какое-то время я вместе с детьми осталась на улице без средств к существованию. Потом сняла дом, мне нужно было показать службам опеки, что сын Анастас живет в хороших условиях – чтобы они не забрали его у меня. Но потом дети разъехались, и я сняла квартиру в этом же районе», — отметила она.

Пока Агурбаш снимает квартиру, на свою еще не заработала. Однако в ближайшее время планирует все же приобрести недвижимость.

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