Лера Кудрявцева: «Анжелика Агурбаш раскрыла истинную причину развода с мужем-миллионером»

5 февраля в 21:20 в студию шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Анжелика Агурбаш. Певица, которую за глаза называли женой «колбасного короля», поделится подробностями скандального развода и расскажет, кто повесил на нее многомиллионные долги.

У Анжелики и «колбасного короля» Николая со звучной, прямо-таки сценической фамилией Агурбаш все начиналось с большой обоюдной любви. Анжелика с детства мечтала посвятить жизнь пению, и Николай не только не стал препятствовать этому желанию, но и сам переквалифицировался в продюсера.

Он щедро вкладывался в молодую жену, не жалел ни денег, ни времени, ни нервов. Ее популярность, как водится, ему поначалу льстила, а потом начала утомлять и раздражать… Когда муж заявил, что без него Анжелика просто никто, певица поняла — это конец. И ушла от тирана.

«Алкоголичка, наркоманка, сбежала с любовником, — вспоминает Анжелика роившиеся вокруг нее слухи. — Все это было».

А еще была смелость. Готовность начать жизнь заново, без миллионов мужа, но и без унижений. После развода выяснилось, что Николаю не нужна не только женщина, которой он клялся в любви, но и их общий сын Анастас. Бизнесмен не принимал никакого участия в судьбе мальчика и не помогал ему финансово.

«Я ему говорила: «Хотя бы за школу заплати! Совесть имей!» — вспоминает Анжелика.

Сейчас Анастас уже взрослый парень и сам понимает, что к чему. Анжелике не нужно настраивать сына против отца: отец сам сделал все, чтобы общение сошло на нет.

Поведают о том, какой из Николая получился семьянин, также Виторганы и помощница Филиппа Киркорова по хозяйству Люся — они заглянули ко мне в гости.

После развода Анжелика не только осталась одна с тремя детьми — Анастасом и сыном и дочерью от прошлых браков, — но и оказалась вся в долгах. И муж-миллионер даже не подумал ей помочь, как-то защитить.

Пусть не из соображений любви, но хотя бы из благодарности за десять лет брака, за рожденного сына… Да просто за все хорошее, что было между ним и Анжеликой. Но, увы.

«Сделали из меня воровку и торгашку», — едва сдерживает слезы Анжелика, вспоминая о том страшном времени.

Сейчас Анжелика уже совсем не та, какой была десять лет назад. Она с честью прошла испытания, посланные ей судьбой, воспитала и поставила на ноги троих детей, научилась не давать себя в обиду и верить в то, что лучшее, как поется в детской песенке, конечно, впереди. А еще она осталась очень красивой! Поэтому ее личное счастье, я уверена, не за горами.

Нужно только найти в себе силы и навсегда распрощаться с прошлым, которое навевает дурные сны и заставляет грустить. О чем много лет молчит Анжелика Агурбаш? Какую ее тайну узнали наши редакторы? И согласится ли певица расстаться с ней за один миллион рублей?

Все ответы — в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» 5 февраля в 21:20 на НТВ.

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