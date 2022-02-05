«Шикарно выглядите»: Марина Юдашкина похвалилась новым постельным бельем и сразила моложавым видом

Среди последних публикаций личного микроблога жены Валентина Юдашкина появился свежий снимок знаменитости в шелковой пижаме. Примечательно, что на фото Марина Юдашкина казалась моложе своего настоящего возраста.

Напомним, что Марине Юдашкиной 64 года. Вот только поклонники возлюбленной российского модельера считают, что Юдашкина выглядит гораздо моложе.

Знаменитость позировала в шелковой пижаме на новых простынях в своей спальне.

«Я очень люблю, чтобы дома было все красиво! Порядок, чистота, ароматы свежести, выпечки и цветов! Как важно, чтобы дома было приятно, уютно, тепло, когда близкие рядом, когда легкая атмосфера и красивые детали! Новинка в моем доме – шелковистое белье из мягкого египетского хлопка», – похвасталась дизайнер.

А фолловеры Марины Юдашкиной оставили в комментариях под кадром слова восхищения дизайнером:

«Шикарно выглядите», «Мариночка, вы очень красивая и обаятельная», «Красавица, уютная очень сама», «Так молодо выглядите! Потрясающе!», «Какая вы нежная и изящная».

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