Элегантный монохром: Навка отметилась в костюме пудрового цвета с модными брюками клеш

Татьяна Навка является известной фигуристкой. В ее копилке есть множество медалей, включая олимпийское золото. Примечательно, что она давно завершила карьеру в спорте, но регулярно выходит на лед.

Навка создает красочные ледовые представления. Также она частая гостья на телевизионных проектах и светских раутах. Каждый раз на публике звезда появляется женственных образах.

В последнее время фигуристка редко делится новостями и снимками. После новогодних каникул, когда Татьяна выступала на льду, она устроила себе отдых. Лишь иногда спортсменка показывает дочку Надежду, которая тоже катается на коньках и даже умеет петь на китайском языке.

Но на этот раз Навка опубликовала фото со съемки, на котором предстала в пудровом костюме-тройке. Жилетка подчеркнула ее талию, а брюки клеш со стрелкой визуально вытянули силуэт. Монохромный лук дополнили туфли на каблуке.

Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка. Многие отметили, что наряд подчеркнул ее красоту. «Подобные костюмы уже были в моде», «Танечка, вы в любом образе красотка», «Не узнала. Цвет волос другой», «Какой у вас элегантный наряд», «Тотал беж. Вам все к лицу!», «Какая вы красивая и посвежевшая», «Цвет наряда просто роскошный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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