Матильда Шнурова впервые после развода показала своего нового возлюбленного

Экс-возлюбленная исполнителя Сергея Шнурова — Матильда Шнурова — разместила в личном микроблоге фотографии с отдыха вместе с новым избранником. Примечательно, что им является бывший участник шоу «Холостяк».

Антон Криворотов живет в США, но ради съемок в самом романтичном шоу ТНТ прилетал в Россию. В конце седьмого сезона «Холостяка» стоматолог подарил кольцо и признался в любви фотомодели Барбаре Пино. Однако вскоре роман знаменитостей закончился.

И вот Криворотов уже успел покорить сердце бывшей жены Сергея Шнурова. Матильда Шнурова впервые после расставания с лидером «Ленинграда» показала нового возлюбленного.

Интересно то, что 35-летний стоматолог когда-то сделал блистательной улыбку бывшего мужа Матильды. В кресле пациента доктора Антона Криворотова были Настя Ивлеева, Ирина Горбачева, Глюкоза, Александр Ревва и другие звезды.

Но думал ли Криворотов, что будет лечить зубы бывшему мужу своей будущей избранницы. К слову, сам Шнуров в интервью Дудю в 2017 году признавался, что новая челюсть ему обошлась в 250 тысяч долларов.

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