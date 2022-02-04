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Матильда Шнурова впервые после развода показала своего нового возлюбленного

Бывшая жена артиста Сергея Шнурова закрутила роман со стоматологом Антоном Криворотовым.

Матильда Шнурова впервые после развода показала своего нового возлюбленного
Матильда Шнурова. Фото: Instagram.com/matilda.shnurova

Экс-возлюбленная исполнителя Сергея Шнурова — Матильда Шнурова — разместила в личном микроблоге фотографии с отдыха вместе с новым избранником. Примечательно, что им является бывший участник шоу «Холостяк».

Антон Криворотов живет в США, но ради съемок в самом романтичном шоу ТНТ прилетал в Россию. В конце седьмого сезона «Холостяка» стоматолог подарил кольцо и признался в любви фотомодели Барбаре Пино. Однако вскоре роман знаменитостей закончился.

И вот Криворотов уже успел покорить сердце бывшей жены Сергея Шнурова. Матильда Шнурова впервые после расставания с лидером «Ленинграда» показала нового возлюбленного.

Антон Криворотов
Антон Криворотов. Фото: Instagram.com/dr.krivorotov

Интересно то, что 35-летний стоматолог когда-то сделал блистательной улыбку бывшего мужа Матильды. В кресле пациента доктора Антона Криворотова были Настя Ивлеева, Ирина Горбачева, Глюкоза, Александр Ревва и другие звезды.

Но думал ли Криворотов, что будет лечить зубы бывшему мужу своей будущей избранницы. К слову, сам Шнуров в интервью Дудю в 2017 году признавался, что новая челюсть ему обошлась в 250 тысяч долларов.

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«Холостяк»Антон КриворотовЗвездные отношенияМатильда ШнуроваСергей Шнуров