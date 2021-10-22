«Что видел этот стол»: Матильда Шнурова продала шикарную квартиру, в которой жила с музыкантом

Бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда в сторис Instagram сообщила, что продала свою шикарную квартиру в Санкт-Петербурге. Именно здесь она жила с певцом до их громкого развода.

«Прощание с любимой квартирой, в которой провела почти восемь лет. Пока, любимые окна. Что видел этот стол. Камин внутри – под охраной государства. Памятник архитектуры». Матильда Шнурова

Напомним, что роскошная квартира в доме 14 по Крюкову каналу, который также известен как Дом Веге, была выставлена на продажу еще в 2018 году, практически сразу после развода пары. Покупатели на элитное жилье нашлись только сейчас.

Заметим, что площадь апартаментов 150 квадратных метров. Как поговаривали эксперты, такое жилье стоит 50-70 миллионов рублей. В квартире очень дорогая мебель и отделка.

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