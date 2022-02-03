«Спросонья? Вышла из спальни»: 72-летняя Пугачева в весеннем платье спустилась к завтраку, а Лиза и Гарри оделись в школу

Примадонна заглянула в гостиную, а там ее встречали двойняшки, которые успели облачиться в школьную форму.

Алла Пугачева старается каждым утром провести минутку с двойняшками Гарри и Лизой, пока те не ушли на занятия. В элитную гимназию малышей возит шофер. Однако Примадонна с мужем Максимом Галкиным старается не пропускать важных школьных торжеств. К примеру, первого сентября Алла Пугачева с внучкой Клавой проводила двойняшек на праздничную линейку. Компанию им составил Максим, он снимал все происходящее на камеру, восхищаясь тем, какое торжество устроили для школьников в актовом зале, был даже мини-парад.

В своем микроблоге шоумен Максим Галкин поделился домашним снимком, запечатлев, как его вторая половинка спустилась к завтраку, а в гостиной ее встречали двойняшки Гарри и Лиза, которые уже собирались ехать на занятия.

Примадонна покрасовалась в весеннем цветочном платье из шифона, отдав предпочтение воздушной струящейся текстуре. Судя по чуть припухшим глазкам певицы, она только-только вышла из спальни. Спросонья Алла Пугачева успела умыться, и слегла подкрасить губки нюдовой помадой. На голове у певицы красовались мелкие кудряшки и вьюны, словно Примадонна спала в бигуди.

«Спросонья? Вышла из спальни, а дети уже одеты и накормлены завтраком, как удобно-то!!», «Куда девались ресницы и брови??», «Глазки чуть припухшие, только проснулась??», «Волосы не расчесывала? Так и легла со спутанными вьюнами», «В бигуди спала??» — написали фолловеры.

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