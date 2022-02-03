«Путают политику с творчеством»: Дубовицкая — о том, что дуэту «Кролики» нельзя выступать на Украине

По словам телеведущей, жалко, что у ребят срывают концерты на родине.

Телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на новость, что комик-дуэту «Кролики» запрещают с 2015 года выступать на Украине.

«Если честно, то я от них никогда не слышала, что им запрещено выступать на Украине. Они мне недавно звонили. Сказали: «Регина Игоревна, посмотрите нас в программе «Судьба человека». Мы там и о вас говорим хорошо. Да и вообще интересная передача». Регина Дубовицкая

По словам Регины Дубовицкой, жалко, что стали срывать концерты популярного шоу-дуэта на их родине. «У ребят на Украине очень много поклонников на самом деле. Они же там первые юмористы. Они и остаются до сих пор ведущими шоуменами в этой стране. Если такое произошло, значит кто-то путает политику с творчеством».

Ранее в программе «Судьба человека» юмористы из шоу-дуэта «Кролики» Владимир Моисеенко и Владимир Данилец заявили, что с 2015 года подвергаются гонению и преследованию в родной стране. Их концерты не раз срывали.

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