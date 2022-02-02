«Какие-то силы на него подействовали и изменили риторику»: Данилец и Моисеенко – о Зеленском

По словам артистов из комик-дуэта «Кролики», они не узнают бывшего коллегу.

Артисты из комик-дуэта «Кролики» Владимир Данилец и Владимир Моисеенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» негативно высказались о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Он наш бывший коллега. Сейчас не выступает. Если и выступает, то в другом качестве. Какие-то есть силы, которые на него подействовали и изменили всю риторику и те мысли, которые он говорил на выборах. Все изменено на сто процентов. Хотя всю жизнь всегда он выступал за счастье, за радость. Критиковал нелюбимых политиков народом Украины. Он действительно над ними изгалялся и издевался. Когда вот это все случилось — это больно. Больно не только для нас как артистов. Для всего народа украинского. Мы не ожидали, что такое будет». Владимир Данилец

Как заметил Владимир Моисеенко, жанр у Владимира Зеленского немножко с годами сменился. «Сложно сказать, что произошло. Есть такая фраза: «С волками жить — по-волчьи выть», — заметил он.

Напомним, что Моисеенко и Данилец попали в базу данных сайта «Миротворец». С конца 2015 года они лишены возможности выступать в родной Украине.

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