«У нас будет человек!»: пришедшая со Смольяниновым на шоу Луговая сообщила о своей беременности

Иван Ургант поспешил выяснить, кто все-таки отец на самом деле.

На шоу «Вечерний Ургант» накануне пришли звезды фильма «Мария. Спасти Москву» Артур Смольянинов и Мария Луговая. Исполнители главных ролей рассказали о том, как проходили съемки, о чем повествует фильм, а также вспомнили, как начиналось их знакомство.

В финале встречи с Иваном Ургантом актриса сообщила радостную новость – она ждет ребенка. «У нас будет еще один человек!», — нежно прикоснулась к своему животику актриса.

Ургант пришел в замешательство, поглядывая на Смольянинова. И поспешил уточнить, кто, собственно, отец. «Так, это телевидение, я ниче не говорил. Значит, у вас с вашим..?», — решил выяснить шоумен.

«… с мужем Сережей Лавыгиным», — поспешила добавить актриса. «Получается, беременна от мужа?», — еще раз уточнил Ургант.

Счастливая актриса, поняв всю двусмысленность ситуации, засмеялась и закрыла лицо руками. Для 34-летней Марии Луговой, которая замужем за актером Сергеем Лавыгиным второй год, это будет первенец.

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