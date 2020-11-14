«Так поразило»: Мария Луговая в пышном платье избежала конфуза на льду, впечатлив судей

Седьмой выпуск шоу «Ледниковый период» оказался очень эмоциональным и полным сюрпризов. Темой выпуска стали отечественные фильмы разных жанров. Номинантами на выбывание по итогам предыдущих выступлений стали Ольга Паутова и Максим Шабалин, а также Мария Луговая и Повилас Ванагас. Они постаралась выступить безупречно, чтобы получить высокие оценки, но не всем это удалось.

Первыми на лед вышли Ольга и Максим. Они представили драматический номер «Мастер и Маргарита». Литовский фигурист в белоснежном костюме играл безупречно, а также делала поддержки и красивые проходы с Паутовой, которая предстала в алом кружевном платье. При этот Татьяне Тарасовой показалось, что он слишком сильно швырнул на лед девушку в начале номера. В результате пара получила не самые высокие баллы — 11, 82.

«На мой взгляд было восхитительно. Это был отличный ход. Во-первых, насколько гармонично смотрятся Максим и Ольга! Просто восхитительно! Я смотрела на Ольгу, я смотрела на руки, на скольжение. Мне нравилось все. Единственно, что мне бросилось в глаза, как Ольга падала, а Максим ее подхватил. Этот момент чуть-чуть все смазал», — высказалась Елена Исинбаева.

А Луговая и Ванагас выбрали для номера отрывок из фильма «Веселых ребят» с Любовью Орловой. Актриса, которая является женой звезды сериала «Кухня» Сергея Лавыгина, кокетливо улыбалась и выполняла сложные элементы в пышном золотом платье.

Однако в какой-то момент шнурок от наряда зацепился за костюм ее партнера. Повилас спас девушку от конфуза, разорвав шнурок. Позже Илья Авербух похвалил Марию за то, что она не испугалась и продолжила номер. Также оценили слаженность пары и судьи, поставив высокие баллы — 11,94.

«Для меня номер это совокупность все. Это музыка, бессмертная, шикарная, которая сама на себя работает. Эта пара, которая состоялась. Очень символично, что они на каком-то этапе ниточкой были связаны и как это было обыграно. Мне настолько было приятно смотреть, что на эти мелочи я внимания не обращал», — отметил актер Андрея Соколов.

«Меня так поразило, ниточка когда зацепилась, обычно человек, который не держит себя уверенно на льду, сразу начинают путаться, ошибаться, думать, что делать. Тебя это совершенно не смутило. Ты продолжила дальше двигаться. Я была уверена, что Повилас должен что-то придумать. Здорово, отыграл», — высказалась Татьяна Навка. «Когда они сцепились этой ниткой, вообще было прикольно. И как он здоровски ее разорвал», — поддержала Тарасова.

По итогам выступлений покинули проект Паутова и Шабалин. Девушка была очень расстроена и не смогла сдержать слез. После ее трогательно речь, слеза появилась и на щеке Исинбаевой.