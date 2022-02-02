Какая красивая! Дочь-студентка Климовой покрасила волосы в белый цвет и утратила сходство с мамой

В марте старшей дочери актрисы Екатерины Климовой Елизавете Хорошиловой исполнится 20 лет. С годами она все больше становилась похожей на свою знаменитую родительницу. И сейчас, по словам артистки, она носит с ней одежду одного размера. Нередко родственницы даже меняются своими нарядами и частенько любят появляться в свете в одном стиле.

Однако сейчас Лиза решила изменить свой имидж и покрасила волосы в белый цвет, тем самым удивив своих поклонников. Ведь блондинкой она утратила свое сходство с мамой. Но, возможно, ей оно вовсе и не требовалось, ведь в профессии журналиста, которую она получает в МГУ, ценится индивидуальность.

В комментариях микроблога Елизаветы многие фолловеры восхитились ее красотой и привлекательностью.

Напомним, что старшая дочка звезды сериала «Бедная Настя» появилась на свет в ее первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Актриса познакомилась с ним еще в 15 лет, а разошлась в 2004-м.

Также у Климовой есть двое сыновей-подростков от артиста Игоря Петренко и маленькая дочка от актера Гелы Месхи. После трех браков звезда теперь совершенно свободна.

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