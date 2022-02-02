«Модная Ляся!»: 36-летняя Утяшева в джинсовой куртке из 80-х и велосипедках в облипку прижалась к мужу

Ляйсан Утяшева — мама двоих детей. Вместе с резидентом Comedy Club Павлом Волей гимнастка воспитывает восьмилетнего сына Роберта и шестилетнюю дочку Софию. Когда дети спортсменки были еще маленькими, она с мужем-шоуменом скрывала наследников от публики. Зато сейчас Ляйсан охотно делится свежими кадрами со своими детьми в Instagram.

Кстати, Утяшева слывет и первой модницей. На курорте гимнастка щеголяла в джинсовой куртке оверсайз, такие модели были популярны в 80-х. Изюминкой образа стали велосипедки в облипку. Свой лук теледива дополнила молодежными кроссовками. Ляйсан прижалась к мужу, дав понять, что в их семье царит полная гармония.

«Модная Ляся!», «Одной комплекции с Пашкой», «Такая стройняшка! И Паша как будто недоедает», «Всей семьей на диете сидите??», «Зато Пашка может с легкостью на руки поднять… такая тростиночка», «Идеальная пара!», «Вот это ножки — эталонные», «Прекрасно смотрятся! Классные», «А детки где? Только вдвоем гуляете», — написали фолловеры.

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