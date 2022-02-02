«Упс! А мама Ляся разрешила?»: 6-летняя дочка Утяшевой с голубыми и фиолетовыми косами месила тесто на кухне с братом

Маленькая София растет точно такой же модницей и принцессой, как ее именитая мама.

Ляйсан Утяшева — прогрессивная мама. Она считает, что ее дети имеют полное право на самовыражение. Хочется им поэкспериментировать с имиджем? Почему бы и не согласиться, главное — во всем знать меру. Так, гимнастка разрешила своей шестилетней дочке Софии немного улучшить прическу.

Скорее всего подкрашивать пряди Ляйсан своей маленькой принцессе не дала. Зато нашла этому оригинальную альтернативу. В косы Софии вплели разноцветные — голубые и фиолетовые — локоны. Получилось весьма ярко и радужно, и при этом все обошлось без вреда для здоровья и волос.

Кстати, сама Утяшева тоже экспериментирует с имиджем. То она блондинка, то рыженькая, то с длинными волосами, то с короткой стрижкой. Конечно, маленькой Софии хочется брать пример со своей звездной мамы. Что ни говори, а девочки такие девочки.

«Мамина помощница растет», «С тестом возятся всей семьей! Пельмени или вареники?», «Какая у Софы прическа прикольная, под единорога», «Это цветные пряди?? То что нужно деткам», «Принцесса… уже и косметика своя», «Скоро будет с мамой всюду бегать, и в спа-центр, и на массаж, и на прическу», «Модница! Маленькая стрекоза», «Упс! А мама Ляся разрешила?», «Папина конфетка», — пишут фолловеры.

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