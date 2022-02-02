Миа Гот и Шайа Лабаф впервые станут родителями после развода

Пара расставалась официально в 2018 году, а теперь снова вместе.

35-летний Шайа Лабаф и 28-летняя Миа Гот ожидают рождения малыша, сообщил американский People.

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Миа Гот засветилась в Калифорнии в черных легинсах и белой кофточке, которые не смогли спрятать округлившегося живота. Пытаясь укрыться от назойливых взглядов, актриса надела черные очки, но ее все равно узнали на улице.

Для актеров этот ребенок станет первым. Примечательно, что в 2018 году они разошлись, прожив в законном браке всего два года. Однако в 2020-м на безымянном пальце Шайа Лабафа снова появилось обручальное колечко. Позже парочка появилась в Диснейленде, весело развлекаясь на каруселях.

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