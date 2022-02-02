А Воробей и Свиридова — на подпевках? Королева заголосила в «Крокусе», нарядившись под школьницу

Наташа Королева по случаю дня рождения Льва Лещенко поделилась в Instagram шуточным роликом, поздравив мэтра с юбилеем — ему исполнилось 80 лет. Вместе с юмористкой Еленой Воробей и Аленой Свиридовой украинская дива заголосила в «Крокусе». Верные подружки жены танцовщика Сергея Глушко заняли позиции по бокам, так сказать — на подпевках. Сама Наташа предстала в образе комсомола, Елена — любви, а Алена — весны. Каждый должен был скандировать свой лозунг, как на субботней демонстрации в пору СССР.

Причем Наташа Королева со своими артистками-подружками предстала в образе вчерашних школьниц. Дресс-код строгий: белый верх и черный низ. Никаких перьев, страз и пайеток: все как на выпускном. Ну а многие поклонники уверены, что эта троица знает секрет вечной молодости. Выглядят артистки просто восхитительно.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!