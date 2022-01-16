Пушистые валенки под мухомор: 48-летняя Королева в пуховике-дутике оделась с сыном Архипом в одном стиле

На зимних каникулах 48-летняя Наташа Королева вместе с сыном Архипом прогуливалась на свежем воздухе, так сказать, «растрясая салатики и холодцы». Украинская дива тщательно следит за модой, ранее певица уже щеголяла в неоновом салатовом пуховике-дутике, также в звездном гардеробе красавицы брюнетки есть такая же куртка, но в алом цвете. Сын танцовщика Сергея Глушко оделся в одном стиле со своей именитой мамой.

Образ певица дополнила валенками с белым горошком под мухоморы, вязаными носками с вышитыми снегирями и шапочкой «бини». Изюминкой зимнего аутфита поп-дивы стали латексные узкие штаны в облипку. Тонкую талию Наташа утянула ремнем-тянучкой, не забыв про акцентный клетчатый шарфик.

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