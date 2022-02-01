«А потом бросают своих женщин»: «располневшая» Кудрявцева показала, как уплетает пельмени ночью

Телеведущая посетовала при этом на идеальных конкуренток в Instagram.

50-летняя телеведущая Лера Кудрявцева частенько веселится в Instagram, примеряя разные маски. На этот раз она предстала с располневшим лицом и неопрятным макияжем – такой уж выбрала фильтр. И запечатлела себя уплетающей пельмени на ночь.

«Вот мужики насмотрятся на красивых телков в Инстаграме, а потом приходят домой и бросают своих женщин. А потом начинают искать этих красивых телков. Но не могут найти, потому что в жизни-то их нет, они только в Инстаграме!», — «поведала» теледива.

Подписчики оценили чувство юмора своей любимицы. В комментариях многие засыпали звезду смеющимися эмодзи, кто-то поддержал историю с фильтрами в Сети.

«Наконец-то без фильтра», «Красотка!», «Лера, огонь», «Обояшка», «О! Так оно ближе к народу-то!», «Ну это разрыв просто!», «Ой красотуля то какая», «А тебе идет!», Лера жжет», «Я и не узнала Леру. Но зато узнала, что ты любишь пельмени!», — комментируют люди.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!