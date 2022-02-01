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Дело было на острове миллионеров: Каролина Севастьянова запечатлелась в купальнике на фоне Карибского моря

Красавица-гимнастка провела практически весь январь на красивейшем острове.

Дело было на острове миллионеров: Каролина Севастьянова запечатлелась в купальнике на фоне Карибского моря
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s

26-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась новым снимком из отпуска на Сен-Бартелеми, который еще называют островом миллионеров. Длинноногая красавица показала, как принимает солнечные ванны на белоснежном песке Карибского моря.

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s

Красиво расположившись на песочке, Севастьянова в бикини подставила точеные формы солнышку. Подписчики в микроблоге гимнастки пришли в восторг и не поскупились на комплименты.

«Красавица», «Шикарно выглядишь», «Замечательный пейзаж, особенно на фоне такой фигуры», «Озорно и просто красиво!», «Русалочка», «Как всегда великолепна», «Богиня!», — пишут поклонники.

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