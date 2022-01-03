Семейные выходные: Савельева и Сафонов с двухлетним сынишкой провели время в компании коз на ферме

В первые дни нового года актер Кирилл Сафонов и певица Саша Савельева не стали засиживаться дома, а поспешили на природу. Большой компанией, прихватив двухлетнего сынишку Леона, они повеселились за городом, посетив ферму с животными.

На прогулке звездные родители с сынишкой успели даже пообщаться с местными обитателями. Козочки заинтересовались тем, что в руках у гостей, предвкушая аппетитный перекус. А малыш с удовольствием разглядывал парнокопытных и даже потрогал их.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!