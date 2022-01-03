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Семейные выходные: Савельева и Сафонов с двухлетним сынишкой провели время в компании коз на ферме

Звездное семейство решило не сидеть дома.

Семейные выходные: Савельева и Сафонов с двухлетним сынишкой провели время в компании коз на ферме
Кирилл Сафонов и Саша Савельева. Фото: Global Look Press

В первые дни нового года актер Кирилл Сафонов и певица Саша Савельева не стали засиживаться дома, а поспешили на природу. Большой компанией, прихватив двухлетнего сынишку Леона, они повеселились за городом, посетив ферму с животными.

На прогулке звездные родители с сынишкой успели даже пообщаться с местными обитателями. Козочки заинтересовались тем, что в руках у гостей, предвкушая аппетитный перекус. А малыш с удовольствием разглядывал парнокопытных и даже потрогал их.

Леон, сын Савельевой и Сафонова. Фото: instagram.com/sasha_savelieva/

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