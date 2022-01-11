На надгробии уже выбито имя: где будет похоронен Леонид Куравлев

Актер не хотел никого обременять хлопотами и сам выбрал место на кладбище.

85-летний народный артист России Леонид Куравлев долгие годы вел затворнический образ жизни. После смерти своей единственной за всю судьбу жены Нины в 2012 году он перестал появляться в свет. Как оказалось, последнее время он проживал в доме престарелых – именно оттуда его увезли на «скорой» в новогодние каникулы в тяжелом состоянии.

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В настоящее время звезда советского кинематографа находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей, температура спала, сатурация в легких нормализовалась. Многомиллионная армия харизматичного и талантливого актера надеется, что угроза миновала.

Между тем, известно, что Леонид Куравлев уже давно решил, где хочет быть похоронен. Это Троекуровское кладбище, где покоится его жена. На ее надгробии уже даже выбиты инициалы Леонида Куравлева, разумеется, без дат. «У нас на Троекуровском так принято. Многие себе могилку заранее берут», — рассказывал ранее охранник погоста.

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