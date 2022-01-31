Распаренная и раскрасневшаяся: Туктамышева в простынке запечатлелась после баньки

Фигуристка показала себя мокрой и без макияжа.

Елизавета Туктамышева в составе олимпийской сборной России по фигурному катанию проходит предолимпийские сборы в Красноярске. Еще немного – и спортсмены улетят в Пекин, где с 4 февраля стартуют Зимние Игры-2022.

Накануне Туктамышева рассказала, как прошли ее выходные. Помимо тренировок было время и хорошенько отдохнуть. Фигуристка посетила SPA-процедуры, кадрами с которых поделилась в своем микроблоге.

Распаренная и раскрасневшаяся «императрица льда» позировала себе, обернувшись простынкой, для селфи. Снимок девушка запостила в видеоисториях.

Напомним, для Туктамышевой поездка на Олимпиаду в Пекин стала едва ли не последним шансом выступить на Играх. И то фигуристка отправляется на соревнования в качестве запасной.

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