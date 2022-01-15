«Спасибо за положительные эмоции!»: Елизавета Туктамышева показала свое прощальное видео

Спортсменка сняла себя на катке в Таллине.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в своем Instagram поделилась прощальным видео. 25-летняя Императрица льда, как ее прозвали многочисленные поклонники, сейчас в Таллине. Здесь вовсю разбирают новогодние украшения, но фигуристке удалось обнаружить на катке запряженные оленями сани Деда Мороза, и она, недолго думая, забралась в них и «помчалась».

«Это я окончательно прощаюсь с новогодними праздниками», — подписала видео фигуристка.

Подписчики обожают, когда их любимица радуется и улыбается, поэтому новое видео быстро стал популярным и набрало много лайков.

«Лизонька, прямо на Олимпиаду!», «Лиза — огонек и позитиффф! Так хочется тебя поскорее снова увидеть на льду!», «Боже! Вы прекрасны! Спасибо за положительные и честные эмоции», «Какая ты заводная, Лиза!», «Скачешь на Олимпиаду?», «Лиза,вы просто шикарная», — комментируют кадры фолловеры.

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