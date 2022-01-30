«Любимый актер моего папы»: Шукшина попрощалась с умершим Куравлевым

Леонид Куравлев скончался на 86 году жизни от остановки сердца в хосписе.

Мария Шукшина не смогла обойти стороной смерть народного артиста Леонида Куравлева.

Еще начинающим актером он снялся в дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают». А потом в дебютном полнометражном фильме режиссера «Живет такой парень». Эта картина сделала знаменитыми и Куравлева, и Шукшина. Режиссер отказывался рассматривать кого-либо другого на роль веселого и харизматичного главного героя, кроме Леонида Вячеславовича.

Позже Леонид Куравлев назовет своего сына в честь Василия Шукшина.

«Ушел из жизни любимый актер моего папы Леонид Куравлев… Царствие небесное Вам, Леонид Вячеславович! И простите всех, кто устраивал и еще будет пляски на костях в желтой прессе, желтых бесчеловечных ток-шоу, обсуждающих Вашу прекрасную, верную семью… Такое печальное и беспощадное время…» — написала Мария Шукшина в личном блоге, почтив память артиста.

Леонид Куравлев умер от остановки сердца в 85 лет в хосписе, куда его разместили после лечения в больнице от пневмонии. Последнее время актер жил в доме для пожилых людей, куда его отправили дети, решив, что они не смогут обеспечивать родителю должного ухода.

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