«Бедненький мой!»: вдова Караченцова эмоционально отреагировала на смерть Куравлева

На 86 году жизни от остановки сердца умер народный артист России Леонид Куравлев. Последние дни любимец публики провел в хосписе, куда его отправили после больницы. В клинику актера привезли с температурой и пневмонией из пансионата для пожилых людей.

больше по теме Названа причина смерти Леонида Куравлева 30 января стало известно, что народный артист скончался в хосписе.

Вдова Николая Караченцова сильно переживала за коллегу, и особенно из-за того, что он находился в хосписе. Поэтому, когда корреспондент Teleprogramma.pro позвонил ей с трагической вестью, первое, что она спросила: «Где он умер? Не в хосписе?»

Людмила Поргина с трудом сдерживала эмоции, воспринимая кончину артиста, как что-то личное и тягостное.

«Бедненький мой! Будем за него молиться! Я как раз сегодня была на службе и молилась за него, говорила: «Господи, хоть бы он был живой!» Но, видите, Господь сам распоряжается нашими жизнями, и только он решает, где нам быть. Сегодня на исповеди говорила священнику: «Как грустно, что люди уходят, уходят друзья». А он мне отвечает: «Но рождаются другие, жизнь продолжается. Не впадайте в депрессию! Это эгоизм». Я надеюсь, что там Леониду Вячеславовичу будет хорошо. Обязательно схожу попрощаюсь с ним, когда будет известно в каком месте», — сказала Teleprogramma.pro Людмила Поргина.

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