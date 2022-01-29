Зал славы олимпийского чемпиона: Гном Гномыч провел экскурсию по домашнему музею Евгения Плющенко

Множество экспонатов станут основой для музея фигурного катания, который семейство собирается открыть в Москве.

Пока Евгений Плющенко восстанавливается в больнице, его сынок Саша захотел поддержать отца и провел экскурсию по домашнему музею. Он показал медали, кубки и грамоты своего легендарного родителя и даже те самые шурупы, с которыми катался чемпион в свое время.

«Четыре олимпийских медали. А вы знали, что у моего папы 147 золотых, 17 серебряных медалей и три бронзовых. Что, три?!», — сам поразился сказанному сын чемпиона.

Снятое видео мальчик отправил отцу. И Плющенко опубликовал его у себя на странице. «Мой экскурсовод – хранитель папиного музея», — подписал чемпион видео сына.

Гном Гномыч также проанонсировал, что его семья собирается открыть музей фигурного катания в Москве. И эти экспонаты войдут в основу будущей экспозиции.

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