«Вот как надо жить и отдыхать»: Джиган собрал свою большую семью на пляже Багамских островов

Артист продолжает отдыхать с детьми и женой Оксаной Самойловой.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнителя Джигана появилась фотография из отпуска знаменитости на Багамских островах.

Джиган вместе с женой Оксаной Самоловой наслаждался солнцем и белым песком райского места. Дети шоумена крепко обнимали главу семьи.

Дочери Джигана похвастались яркими купальниками. Младшие сестры выбрали сплошные варианты пляжных костюмов нежно-розового и кислотного с пятнами леопарда оттенков.

Старшая наследница Джигана, как и ее мама, предпочла раздельный купальник ярко-салатового цвета.

А вот у артиста и его сына были плавки с растительным принтом.

Все семейство улыбалось, глядя прямо в камеру. Еще недавно многодетные родители вместе с любимыми детками отдыхали в Мексике и катались по опасным местным рекам. А теперь Джиган и его родня купается в голубых водах Багамских островов.

Поклонники семьи Джигана остались в восторге от свежего снимка исполнителя:

«Вам пора за пятым ребенком», «Очень красивая семья», «Вот как надо жить и отдыхать, беречь семью. Настоящий мужчина!».

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