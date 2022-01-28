«Они должны отбросить все возможные обиды»: Ковальчук призвала Шепелева и отца Фриске к миру

По словам певицы, она не видит причин, почему этого нельзя сделать.

Певица Юлия Ковальчук в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призвала к миру телеведущего Дмитрия Шепелева и отца певицы Жанны Фриске Владимира.

«Мы с Димой долгий промежуток времени вели совместное шоу. Но даже это не сделало нас ближе или роднее. Я взываю, чтобы они нашли с папой Жанны Фриске способ пообщаться. Я не вижу ни одной причины, почему этого нельзя сделать». Юлия Ковальчук

Как отметила Юлия Ковальчук, она прекрасно знает, как важно, к примеру, для ее мамы и папы видеться с внучкой. «Это физически больно. Я буду призывать обе стороны к миру. Они должны отбросить все возможные обиды и найти компромисс в каком-либо варианте», — заявила Юлия Ковальчук.

Напомним, что отец Жанны Фриске уже несколько лет не видел своего внука Платона. Они перестали поддерживать связь после смерти исполнительницы.

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