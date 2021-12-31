Заменила маму: мачеха сына покойной Жанны Фриске впервые показала совместное фото с Платоном

Избранница Дмитрия Шепелева, Екатерина Тулупова, разместила на своей странице в соцсети снимок с дочкой Ладой и пасынком Платоном.

Сыну ныне покойной певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева — Платону — восемь лет. Почти пять из них мальчика, помимо его папы, воспитывает мачеха Екатерина Тулупова.

Именно она стала избранницей Дмитрия Шепелева и родила ему второго сына, Тихона.

Дмитрий Шепелев никогда не рассказывает о том, как к своему пасынку относится Екатерина Тулупова.

Лишь однажды он признался, что Платон не называет свою мачеху мамой, а обращается к ней по имени — Катя.

Заменившая маму сыну Жанны Фриске Екатерина Тулупова тоже никогда не рассказывает в соцсетях о Платоне.

Лишь в канун Нового года она впервые за много лет поделилась совместным снимком с пасынком. В кадре запечатлена еще и дочь Тулуповой от первого брака — Лада. Они с Платоном ровесники и, судя по всему, очень дружны.

Екатерина Тулупова в сторис микроблога рассказала, каким был уходящий год для ее семьи. Поведала она и о ремонте в их новой с Шепелевым квартире.

«Из-за маленького ремонта мы уезжаем на вынужденные каникулы в отель в центре Москвы. Как оказалось позже, это было незабываемое сладкое приключение для всей семьи», — подписала Екатерина Тулупова фото с Платоном и Ладой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.